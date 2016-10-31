Афганскую беженку с обложки National Geographic отпустят под залог

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Беженка из Афганистана Шарбат Гула, получившая известность благодаря своему фотопортрету на обложке журнала National Geographic, будет отпущена под залог после ареста властями Пакистана за использование поддельных документов, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Шарбат Гула была арестована на прошлой неделе у себя дома в Пакистане, где, как подозревают власти, она проживала незаконно. У нее были изъяты афганский и пакистанский документы, удостоверяющие личность. Как сообщалось ранее, женщине грозило до 14 лет тюремного заключения.

"Я думаю, что я пересмотрю это дело, потому что она женщина и мы должны смотреть на это в гуманном ключе", - заявил министр внутренних дел Пакистана Чоудри Нисар Али Хан.

Шарбат Гула получила мировую известность после того, как ее фотография была опубликована в 1985 году на обложке журнала National Geographic.