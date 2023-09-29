Афганское посольство в Индии приостановило работу

Посольство Афганистана в Индии приостановило деятельность после того, как посол и сотрудники дипмиссии уехали в страны Европы и США, где получили политическое убежище.

Посольство Афганистана в Индии приостановило деятельность после того, как посол и сотрудники дипмиссии уехали в страны Европы и США, где получили политическое убежище.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Asharq Al-Awsat.

Источники в посольстве сообщили о том, что дипломатическое представительство покинули по меньшей мере пять сотрудников. Временно за здание посольства будет отвечать правительство Индии. Представитель МИД Индии подчеркнул, что власти следят за развитием событий, однако подробностей не привел.

Ранее агентство PTI со ссылкой на источники в индийском правительстве сообщило, что дипмиссия Афганистана в столице Индии уведомила о своем закрытии в ближайшие несколько дней.

На протяжении последних месяцев посольство Афганистана в Нью-Дели работало в отсутствие главы дипмиссии Фарида Мумундзая, который покинул свой пост и выехал в Лондон. Многие сотрудники посольства также уехали в третьи страны для получения там политического убежища, отметили источники.