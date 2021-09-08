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Афганским женщинам запретили заниматься спортом

Афганским женщинам запретили заниматься спортом Жительницам Афганистана будет запрещено заниматься спортом
Другие страны
8 сентября 2021 г. 18:15
Афганским женщинам запретили заниматься спортом

Жительницам Афганистана будет запрещено заниматься спортом. Как передает Report, об этом сообщает газета Guardian со ссылкой на представителя "Талибана".

Заместитель главы комиссии талибов по культуре Ахмадулла Васик считает, что спорт для женщин не является "ни уместным, ни необходимым". По его словам, даже при игре в крикет может обнажиться их лицо и тело, в то время как ислам "не позволяет так видеть женщин".

7 сентября, радикальное движение "Талибан", захватившее 15 августа территорию Афганистана, объявило состав нового правительства. Руководителем правительства стал один из основателей "Талибана" мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

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Версия на английском языке Taliban say women in Afghanistan will be banned from playing sport
Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda qadınlara idmanla məşğul olmaq qadağan edilib

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