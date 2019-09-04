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Афганским военным сдались 40 боевиков ИГИЛ и 110 талибов

​Афганским военным сдались 40 боевиков ИГИЛ и 110 талибов

По меньшей мере 150 боевиков радикальных движений сдались афганским военным в восточной провинции Кунар.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом передаёт агентство Khaama Press со ссылкой на заявление пресс-службы губернатора провинции.

Согласно заявлению, среди сдавшихся 110 членов радикального движения "Талибан" и 40 боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Боевики отказались от насилия, сложили оружие и сдались правительству.

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