Афганский политик похищен в центре Исламабада

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Афганский политик Сайед Фазлулла Вахиди, ранее занимавший должности губернатора провинций Кунар и Герат, похищен неизвестными в одном из центральных районов столицы Пакистана Исламабаде, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

По имеющейся информации, 65-летний Вахиди прогуливался вместе с внуком по улице, когда к ним подъехали две автомашины. Вышедшие из них трое мужчин силой заставили Вахиди сесть в одну из них, после чего скрылись. С заявлением о похищении в полицию обратился племянник политика Сайед Забиулла Вахиди.

Министерство иностранных дел Афганистана обратилось к властям Пакистана с просьбой задействовать все средства для скорейшего установления личности похитивших и освобождения Вахиди.