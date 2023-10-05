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Афганский пограничник устроил стрельбу на границе с Пакистаном, погибли два человека

Афганский пограничник устроил стрельбу на границе с Пакистаном, погибли два человека Афганский пограничник застрелил людей, переходивших КПП "Спин-Болдак-Чаман" (граница с Пакистаном).
Другие страны
5 октября 2023 г. 13:03
Афганский пограничник устроил стрельбу на границе с Пакистаном, погибли два человека

Афганский пограничник застрелил людей, переходивших КПП "Спин-Болдак-Чаман" (граница с Пакистаном).

Как передает Report, об этом сообщает пакистанская газета Dawn.

По данным издания, в результате неспровоцированной и беспорядочной стрельбы погибли по меньшей мере два человека, в том числе 12-летний подросток.

Отмечается, Исламабад потребовал от Кабула задержать преступника и выдать его пакистанским властям.

Напомним, на фоне очередной напряженной ситуации между двумя странами ранее Пакистан также принял решение о депортации около 1,1 млн граждан Афганистана.

Правительство республики обещало предоставить месяц проживающим в стране иностранцам, чтобы они добровольно покинули страну.

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Версия на английском языке Afghan border guard kills 2 at Pakistan border

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