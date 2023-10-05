Афганский пограничник устроил стрельбу на границе с Пакистаном, погибли два человека

Афганский пограничник застрелил людей, переходивших КПП "Спин-Болдак-Чаман" (граница с Пакистаном).

Афганский пограничник застрелил людей, переходивших КПП "Спин-Болдак-Чаман" (граница с Пакистаном).

Как передает Report, об этом сообщает пакистанская газета Dawn.

По данным издания, в результате неспровоцированной и беспорядочной стрельбы погибли по меньшей мере два человека, в том числе 12-летний подросток.

Отмечается, Исламабад потребовал от Кабула задержать преступника и выдать его пакистанским властям.

Напомним, на фоне очередной напряженной ситуации между двумя странами ранее Пакистан также принял решение о депортации около 1,1 млн граждан Афганистана.

Правительство республики обещало предоставить месяц проживающим в стране иностранцам, чтобы они добровольно покинули страну.