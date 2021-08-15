Афганский маршал бежал из захваченного Мазари-Шарифа в узбекский Термез

Единственный афганский маршал, этнический узбек Абдул Рашид Дустум перебрался из административного центра провинции Балх города Мазари-Шариф в самый южный город Узбекистана Термез, который находится примерно в 10 км от узбекско-афганской границы.

Единственный афганский маршал, этнический узбек Абдул Рашид Дустум перебрался из административного центра провинции Балх города Мазари-Шариф в самый южный город Узбекистана Термез, который находится примерно в 10 км от узбекско-афганской границы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Талибы уже второй раз без особых потерь быстро захватывают Мазари-Шариф на северо-западе Афганистана. Первый раз они сделали это в 1998 году и управляли им до 2001 года. Оба раза обороной города руководил Абдул Рашид Дустум. В 1998 году Дустум пытался бежать в Узбекистан, в столице которого уже довольно давно проживает его семья и ближайшие родственники. Однако по указанию первого президента республики Ислама Каримова его не пропустили на территорию Узбекистана, и он был вынужден бежать в Турцию.

В середине июля две группы афганских военнослужащих и бойцов отрядов самообороны общей численность около 100 человек, спасаясь бегством от талибов, перешли на территорию Узбекистана. Однако после проведения процессуальных действий все они были возвращены на родину. При этом МИД Узбекистана выступил с заявлением, в котором подчеркивалось, что республика и впредь будет решительно пресекать незаконные попытки пересечения ее границы. Руководство погранвойск Узбекистана опровергло сообщение о том, что республика уже подготовила неподалеку от Термеза палаточный лагерь для беженцев из Афганистана.