​Афганский депутат погиб при взрыве в Кабуле, еще 11 человек пострадали

Баку. 5 Июня. REPORT.AZ/ Депутат парламента Афганистана Шир Вали Вардак погиб при взрыве перед его домом в Кабуле, еще 11 человек пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Sputnik со ссылкой на представителя МВД Афганистана.

Согласно информации сайта Национальной ассамблеи (парламента) Афганистана, Шир Вали Вардак является братом министра образования страны Фарука Вардака. Политик был женат, у него остались семь детей.

"Террористы заложили взрывчатку перед домом Шир Вали Вардака, в результате взрыва он погиб, а еще 11 человек получили ранения", — сообщил представитель МВД Садик Садеки на своей странице в Twitter.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок. Садеки отметил, что полиция начала расследование инцидента.