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Афганские войска планируют контрнаступление в районах, захваченных талибами

Афганские войска планируют контрнаступление в районах, захваченных талибами Правительственные войска Афганистана планируют контрнаступление в северных районах, которые захватывает экстремистское движение “Талибан”.
Другие страны
5 июля 2021 г. 11:15
Афганские войска планируют контрнаступление в районах, захваченных талибами

Правительственные войска Афганистана планируют контрнаступление в северных районах, которые захватывает экстремистское движение “Талибан”.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб.

“Абсолютно, обязательно, совершенно точно. Талибы решили воспользоваться вакуумом, когда американские и иностранные войска уходят, и без предупреждения начали наступление. Это застало врасплох афганские силы безопасности, потому что, как я уже говорил, мы ожидали мира, а не войны”, - сказал Мохиб, отвечая на вопрос, планируется ли контрнаступление правительственных сил на севере страны.

По словам Мохиба, "народ Афганистана хочет быть свободным", они хотят видеть талибов в составе правительства, "чтобы они были там представлены", однако афганцы не хотят, чтобы движение талибов управляло всем Афганистаном и диктовало, как афганский народ должен жить.

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