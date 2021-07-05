Афганские войска планируют контрнаступление в районах, захваченных талибами

Правительственные войска Афганистана планируют контрнаступление в северных районах, которые захватывает экстремистское движение “Талибан”.

Правительственные войска Афганистана планируют контрнаступление в северных районах, которые захватывает экстремистское движение “Талибан”.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Мохиб.

“Абсолютно, обязательно, совершенно точно. Талибы решили воспользоваться вакуумом, когда американские и иностранные войска уходят, и без предупреждения начали наступление. Это застало врасплох афганские силы безопасности, потому что, как я уже говорил, мы ожидали мира, а не войны”, - сказал Мохиб, отвечая на вопрос, планируется ли контрнаступление правительственных сил на севере страны.

По словам Мохиба, "народ Афганистана хочет быть свободным", они хотят видеть талибов в составе правительства, "чтобы они были там представлены", однако афганцы не хотят, чтобы движение талибов управляло всем Афганистаном и диктовало, как афганский народ должен жить.