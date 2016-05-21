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    ​Афганские военные за сутки ликвидировали около тридцати боевиков

    В ходе операции погибли шесть афганских военных

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана за сутки ликвидировали по меньшей мере 27 боевиков в ходе военных операций, проведенных в ряде провинций страны. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом  говорится в сообщении на сайте афганского министерства обороны.

    Уточняется, что большинство убитых были членами радикальной исламистской группировки "Талибан", в числе ликвидированных также есть боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

    Афганские военные, в свою очередь, потеряли шесть человек убитыми.

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