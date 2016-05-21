​Афганские военные за сутки ликвидировали около тридцати боевиков

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана за сутки ликвидировали по меньшей мере 27 боевиков в ходе военных операций, проведенных в ряде провинций страны. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении на сайте афганского министерства обороны.

Уточняется, что большинство убитых были членами радикальной исламистской группировки "Талибан", в числе ликвидированных также есть боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

Афганские военные, в свою очередь, потеряли шесть человек убитыми.