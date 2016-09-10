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    Афганские военные за сутки ликвидировали более 90 боевиков

    Потери афганских военных составили 13 человек.

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Афганские силовики в ходе военных операций, проведенных в различных районах страны, за сутки ликвидировали по меньшей мере 94 боевиков.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайт минобороны Афганистана.

    Наибольшие потери боевики понесли в провинции Урузган (центральная часть страны), где были ликвидированы порядка 70 человек, являвшихся членами радикальной группировки "Талибан".

    Среди общего числа ликвидированных за сутки боевиков террористической группировки "Исламское государство".

    Потери афганских военных составили 13 человек.

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