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Афганские военные отбили у талибов район в провинции Герат

Афганские военные отбили у талибов район в провинции Герат Военные Афганистана отбили у радикального движения "Талибан" район Гузара в провинции Герат, ликвидировали или ранили свыше 100 боевиков.
Другие страны
31 июля 2021 г. 13:10

Военные Афганистана отбили у радикального движения "Талибан" район Гузара в провинции Герат, ликвидировали или ранили свыше 100 боевиков.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство обороны страны.

Отмечается, что в ходе операции также было изъято большое количество оружия и боеприпасов.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

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