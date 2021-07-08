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Афганские военные начали операцию по освобождению Калайи-Нау от талибов

Афганские военные начали операцию по освобождению Калайи-Нау от талибов Военные Афганистана начали операцию по освобождению города Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис от боевиков радикального движения "Талибан". Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом говорится в заявлении министерства обороны страны.
Другие страны
8 июля 2021 г. 09:53
Афганские военные начали операцию по освобождению Калайи-Нау от талибов

Военные Афганистана начали операцию по освобождению города Калайи-Нау в афганской провинции Бадгис от боевиков радикального движения "Талибан". Как передает Report со ссылкой на "РИА Новости", об этом говорится в заявлении министерства обороны страны.

"Минувшей ночью спецназовцы прибыли в Калайи-Нау для установления контроля над ситуацией в сфере безопасности и победы над талибами, операция продвигается быстро, силы безопасности контролируют центр", - говорится в заявлении минобороны Афганистана.

Также в минобороны сообщили, что талибы понесли тяжелые потери в ходе боев с военными: ликвидировано 69 боевиков радикального движения "Талибан" и 23 получили ранения.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.

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