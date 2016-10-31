Афганские власти освободили 19 человек из плена ИГ

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Власти Афганистана освободили 19 мирных жителей, находившихся в плену у боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) на востоке страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Операция афганских сил безопасности по зачистке от террористов ИГ проводилась в воскресенье в восточной провинции Нангархар.

Как заявил представитель полиции, в результате спецоперации в районе Пачиро-Агам (провинция Нангархар) были освобождены 19 мирных жителей, среди которых были дети. Все дети возвращены в семьи.

Кроме того, в ходе операции были ликвидированы 11 террористов ИГ в районе Ачин (провинция Нангархар).