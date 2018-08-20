Афганские власти освободили 149 пассажиров автобусов, захваченных талибами - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Правительственным силам Афганистана удалось добиться освобождения 149 пассажиров трех автобусов, которые ранее были захвачены боевиками "Талибан" , сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В то же время, по сообщению Associated Press, 21 человек из числа пассажиров остается в плену.

*** 10:03

Боевики радикального движения "Талибан" захватили на севере Афганистана три автобуса, в которых находилось порядка 150 пассажиров, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства Синьхуа, инцидент произошел в районе Хан Абад в провинции Кундуз.

Другие подробности произошедшего пока не приводятся.