​Афганские власти ликвидировали около 50 боевиков за сутки

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ Национальная полиция Афганистана совместно с армией и Национальным директоратом безопасности страны за последние сутки ликвидировала не менее 47 боевиков в ходе антитеррористических операций, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Операции прошли в провинциях Нангархар, Лагман, Баглан, Тахар, Кундуз, Кандагар и Гильменд. В результате 47 боевиков были ликвидированы и еще 35 получили ранения", - говорится в заявлении министерства внутренних дел Афганистана.

В министерстве также отметили, что военным удалось обнаружить и конфисковать боеприпасы. О потерях среди афганских военнослужащих не сообщается.

На территории Афганистана действует радикальное движение "Талибан", правительственные войска постоянно проводят спецоперации, направленные на борьбу с боевиками. Часто жертвами этих противостояний становятся мирные жители.