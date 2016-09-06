Афганские силы безопасности уничтожили боевиков, напавших на благотворительную организацию

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Силы безопасности Афганистана уничтожили всех боевиков, участвовавших в нападении на офис благотворительной организации в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Нападение началось со взрыва, далее последовала стрельба. В результате инцидента один человек погиб и один пострадал.

Напомним, что накануне у здания министерства обороны Афганистана в Кабуле прогремели два мощных взрыва. В результате взрывов погибли не менее 30 человек и были ранены более 40. Боевики движения "Талибан" взяли на себя ответственность за случившееся.