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    Афганские силовики за сутки уничтожили более 40 талибов

    В результате операций 42 боевика были ликвидированы, 36 получили ранения и еще девять были задержаны

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 42 боевика радикального движения "Талибан" были ликвидированы за прошедшие сутки в Афганистане, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "За последние 24 часа службы национальной обороны и безопасности Афганистана совершили совместные наступательные операции, в ходе которых удары были нанесены по боевикам в разных регионах страны. В результате операций 42 боевика были ликвидированы, 36 получили ранения и еще девять были задержаны", - говорится в заявление министерства обороны Афганистана.

    Службами национальной обороны и безопасности также были изъяты боеприпасы и обезврежены 25 мин.

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