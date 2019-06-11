Афганские силовики освободили 50 человек из тюрем "Талибана"

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Афганские силовики освободили почти 50 человек из тюрем радикального движения "Талибан", сообщает Report со ссылкой на телеканал Tolo News.

По данным телеканала, по меньшей мере 34 человека были освобождены в ходе операции, проводившейся этой ночью, в провинции Баглан на северо-востоке страны. В местной полиции подтвердили, что среди освобожденных 7 полицейских, 7 военнослужащих, 3 сотрудника национального директората безопасности и 17 мирных жителей.

Как сообщили в минобороны Афганистана, 13 человек были освобождены из тюрьмы талибов в провинции Кундуз на севере страны.