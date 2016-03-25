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    ​Афганские боевики похитили двух граждан Таджикистана

    Еще один человек пострадал

    Баку. 25 Марта. REPORT.AZ/ Боевики из Афганистана похитили двух дорожных рабочих из Таджикистана на приграничной территории.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, еще один человек пострадал.

    Источник в местном правительстве описал нападавших как контрабандистов, инцидент произошел в Шурабадском районе.

    В свою очередь, источник в правительстве республики сообщил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил принять все меры для освобождения похищенных граждан.

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