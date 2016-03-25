​Афганские боевики похитили двух граждан Таджикистана

Баку. 25 Марта. REPORT.AZ/ Боевики из Афганистана похитили двух дорожных рабочих из Таджикистана на приграничной территории.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, еще один человек пострадал.

Источник в местном правительстве описал нападавших как контрабандистов, инцидент произошел в Шурабадском районе.

В свою очередь, источник в правительстве республики сообщил, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил принять все меры для освобождения похищенных граждан.