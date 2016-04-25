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    Афганская армия отбила нападение "Талибана", уничтожено 20 боевиков

    По меньшей мере 16 боевиков получили ранения в ходе столкновения

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Афганская армия отразила нападение боевиков радикального движения "Талибан" Афганистана на военную базу в провинции Фарах на западе страны, в результате были убиты 20 талибов, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Как сообщили в министерстве обороны страны, нападение было отражено при поддержке ВВС Афганистана. Также сообщается, что по меньшей мере 16 боевиков получили ранения в ходе столкновения. О потерях среди афганских военных не сообщается.

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