Афганская армия освободила захваченный талибами Кундуз

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Афганистана освободили захваченный ранее на этой неделе боевиками движения "Талибан" город Кундуз, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Афганские силы безопасности в последние несколько часов провели крупную наступательную операцию против боевиков и в настоящее время контролируют основную часть города.

Афганские силы безопасности начали операцию по освобождению Кундуза от талибов во вторник. В среду в бой с боевиками движения "Талибан" в окрестностях Кундуза вступили силы спецназа НАТО. Военно-воздушные силы США также нанесли удар по позициям экстремистов.