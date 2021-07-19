О нас
Report Georgia
Аудио новости

Афганская армия освободила от талибов район на юге страны

Афганская армия освободила от талибов район на юге страны Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан"* уезд Гармсир в провинции Гильменд на юге страны. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель афганского минобороны Фавад Аман.
Другие страны
19 июля 2021 г. 15:48
Афганская армия освободила от талибов район на юге страны

Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан" уезд Гармсир в провинции Гильменд на юге страны. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель афганского минобороны Фавад Аман.

"Афганская национальная армия освободила сегодня район Гармсир провинции Гильменд из-под контроля террористов "Талибана". Двадцать талибов было уничтожено, десять ранено, а также большое количество их оружия и боеприпасов было захвачено в ходе операций", - написал представитель минобороны в Twitter.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Afghan army liberates southern area from Taliban
Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanda bəzi ərazilər Talibandan azad olunub

Самое читаемое

Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
Коротченко: Мирный договор - единственный шанс для Армении
15 июля 2021 г. 16:49
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2021 г. 17:38
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
В Баку 31 маршрут перешел на безналичную оплату в этом году
17 июля 2021 г. 13:24
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17
Общественный транспорт будет работать 17 июля
Общественный транспорт будет работать 17 июля
14 июля 2021 г. 12:55
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
Шевченко: Армянская сторона специально провоцирует Азербайджан
15 июля 2021 г. 14:21
В Баку употребивший пати подросток впал в кому на улице
В Баку употребивший "пати" подросток впал в кому на улице
16 июля 2021 г. 12:39
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
В Баку 19-летняя девушка бросилась с 10-го этажа
17 июля 2021 г. 12:28
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
Завтра в Баку ожидается ветреная погода
14 июля 2021 г. 13:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi