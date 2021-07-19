Афганская армия освободила от талибов район на юге страны

Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан"* уезд Гармсир в провинции Гильменд на юге страны. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель афганского минобороны Фавад Аман.

Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан" уезд Гармсир в провинции Гильменд на юге страны. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель афганского минобороны Фавад Аман.

"Афганская национальная армия освободила сегодня район Гармсир провинции Гильменд из-под контроля террористов "Талибана". Двадцать талибов было уничтожено, десять ранено, а также большое количество их оружия и боеприпасов было захвачено в ходе операций", - написал представитель минобороны в Twitter.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан", которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.