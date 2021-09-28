Афганистану предсказали финансовый крах

Банковская система Афганистана близка к краху.

Банковская система Афганистана близка к краху.

Как передает Report, об этом заявил BBC исполнительный директор Исламского банка Афганистана Сайед Муса Калим аль-Фалахи.

По его словам, финансовая отрасль страны столкнулась с "экзистенциальным кризисом", поскольку клиенты стали паниковать.

"Сейчас происходит массовый вывод средств. Большинство банков не функционируют и не предоставляют весь спектр услуг", - сказал он. Сайед Муса Калим аль-Фалахи при этом временно находится в Дубае из-за сложной ситуации в Кабуле.

Издание отмечает, что экономика Афганистана уже находилась в шатком состоянии ранее, причем до того, как в августе страну взял под контроль "Талибан". Она сильно зависит от иностранной помощи. По данным Всемирного банка, около 40% его валового внутреннего продукта (ВВП) Афганистана приходится на международную помощь.

В конце августа сообщалось, что Всемирный банк приостановил программу поддержки Афганистана. Он объяснил свое решение напряженной ситуацией в стране. Особое беспокойство у банка вызвало положение женщин.