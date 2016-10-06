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    Афганистану выделят 15,2 млрд долларов помощи

    В обмен на средства международного сообщества Афганистан должен провести реформы

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ На международной конференции в Брюсселе страны-доноры пообещали выделить на развитие Афганистана 15,2 млрд долларов в течение ближайших четырех лет, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си. 

    Эта сумма ненамного меньше собранной четыре года назад на токийской конференции.Тогда на помощь Афганистану выделили 16 млрд долларов.

    В обмен на средства международного сообщества Афганистан должен провести реформы по борьбе с коррупцией и улучшить ситуацию с правами человека.

    Кроме того, Кабул согласился быстрее принимать афганских мигрантов, которых высылают из Европы.

    В конференции по Афганистану принимали участие представители более 70 стран и 20 международных организаций, в том числе глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

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