Афганистан ускорит освобождение талибов из тюрем

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье заявил, что процесс освобождения из тюрем сторонников радикального движения "Талибан" будет ускорен.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, он призвал талибов также ускорить освобождение пленных.

Напомним, что ранее движение "Талибан" объявило о прекращении огня в Афганистане на три дня по случаю мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр (Рамазан-байрам). Президент Афганистана приветствовал это и поручил силам безопасности страны также соблюдать режим прекращения огня.

"Как ответственное правительство мы хотим сделать еще один шаг вперед: я объявляю, что освобождение заключенных талибов будет ускорено, и мы призываем "Талибан" также ускорить освобождение заключенных сотрудников сил безопасности и обороны (Афганистана - ред.)", - сказал Гани, слова которого приводит телеканал Tolo News.

По данным телеканала, президент Афганистана добавил, что переговорная группа готова в кратчайшие сроки начать внутриафганские переговоры.