Афганистан покинут 5 тыс военных США.
Как передаёт Report, со ссылкой на Агентство Анадолу, США достигли рамочного соглашения с представителями движения "Талибан", в соответствии с которым американские войска освободят пять военных баз в Афганистане в течение 135 дней после подписания сторонами документа. Об этом одному из афганских телеканалов сообщил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.
По его словам, с баз будут выведены 5000 военнослужащих армии США.
Дипломат добавил, что стороны достигли "принципиального соглашения", однако оно не является окончательным, пока его не одобрит президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
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