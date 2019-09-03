Афганистан покинут 5 тыс военных США.

Как передаёт Report, со ссылкой на Агентство Анадолу, США достигли рамочного соглашения с представителями движения "Талибан", в соответствии с которым американские войска освободят пять военных баз в Афганистане в течение 135 дней после подписания сторонами документа. Об этом одному из афганских телеканалов сообщил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

По его словам, с баз будут выведены 5000 военнослужащих армии США.

Дипломат добавил, что стороны достигли "принципиального соглашения", однако оно не является окончательным, пока его не одобрит президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.