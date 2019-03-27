Афганистан отозвал своего посла в Пакистане в связи с комментариями премьер-министра Пакистана страны Имрана Хана о необходимости формирования в Афганистане временного правительства

Как передаёт Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщает Reuters.

Хан заявил пакистанским журналистам, что формирование временного афганского правительства посодействует мирным переговорам между официальными лицами США и талибами.

Отметим, что талибы отказываются от прямых переговоров с правительством Афганистана.