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    Афганистан: неизвестные расстреляли 13 человек

    Нападавшие остановили два автомобиля, вывели из них всех мужчин и расстреляли их

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Тринадцать человек застрелены неизвестными в северной провинции Балх, сообщили представители полиции Афганистана.

    По их данным, нападавшие остановили два автомобиля, вывели из них всех мужчин и расстреляли их.

    По данным местных властей, погибшие принадлежали к этническому меньшинству хазара.

    Пока неизвестно, кто стоит за этим нападением, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

    Представители хазара часто становятся жертвами нападений предположительно бойцов движения Талибан за то, что являются шиитами.

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