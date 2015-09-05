Афганистан: неизвестные расстреляли 13 человек

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Тринадцать человек застрелены неизвестными в северной провинции Балх, сообщили представители полиции Афганистана.

По их данным, нападавшие остановили два автомобиля, вывели из них всех мужчин и расстреляли их.

По данным местных властей, погибшие принадлежали к этническому меньшинству хазара.

Пока неизвестно, кто стоит за этим нападением, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.

Представители хазара часто становятся жертвами нападений предположительно бойцов движения Талибан за то, что являются шиитами.