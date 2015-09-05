Афганистан: неизвестные расстреляли 13 человек

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Тринадцать человек застрелены неизвестными в северной провинции Балх, сообщили представители полиции Афганистана.
По их данным, нападавшие остановили два автомобиля, вывели из них всех мужчин и расстреляли их.
По данным местных властей, погибшие принадлежали к этническому меньшинству хазара.
Пока неизвестно, кто стоит за этим нападением, отмечает Report со ссылкой на Би-би-си.
Представители хазара часто становятся жертвами нападений предположительно бойцов движения Талибан за то, что являются шиитами.
News DepartmentАвтор новости
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