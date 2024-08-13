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Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН

Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре, поскольку новым властям Афганистана все еще не предоставлено место в организации.
Другие страны
13 августа 2024 г. 13:29
Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН

Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре, поскольку новым властям Афганистана все еще не предоставлено место в организации.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава политбюро движения "Талибан" в Катаре Сухейл Шахин.

"Мы хотели бы участвовать, и это наше право, и мы требуем, чтобы Комитет ООН по проверке полномочий передал место Афганистана в ООН правительству Исламского Эмирата Афганистана с целью проложить путь к нашему участию. Этого пока не произошло даже после трех лет независимости Афганистана, после вывода из страны иностранных войск", - сказал он.

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