Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН

Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре, поскольку новым властям Афганистана все еще не предоставлено место в организации.

Афганистан не сможет принять участие в 79-й сессии Генассамблеи ООН в сентябре, поскольку новым властям Афганистана все еще не предоставлено место в организации.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава политбюро движения "Талибан" в Катаре Сухейл Шахин.

"Мы хотели бы участвовать, и это наше право, и мы требуем, чтобы Комитет ООН по проверке полномочий передал место Афганистана в ООН правительству Исламского Эмирата Афганистана с целью проложить путь к нашему участию. Этого пока не произошло даже после трех лет независимости Афганистана, после вывода из страны иностранных войск", - сказал он.