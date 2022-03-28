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Афганистан направил первую партию товаров в Европу

Афганистан направил первую партию товаров в Европу Несколько десятков грузовиков выехали в понедельник из Афганистана, где власть захватило радикальное движение "Талибан", с товарами, предназначенными для арабских и европейских стран.
Другие страны
28 марта 2022 г. 23:28
Афганистан направил первую партию товаров в Европу

Несколько десятков грузовиков выехали в понедельник из Афганистана, где власть захватило радикальное движение "Талибан", с товарами, предназначенными для арабских и европейских стран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил афганский телеканал Ariana News.

По словам главы Торгово-инвестиционной палаты западной афганской провинции Герат Юнуса Казизада, состоящий из порядка 30 грузовиков конвой покинул регион по транспортному коридору "Ляпис-лазурь", соединяющему Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Общая стоимость перевозимых товаров, среди которых фисташки, кунжут, тмин, ковры и миндаль, оценивается в пять миллионов долларов США. По сведениям телестанции, отправка этой партии товаров является первой экспортной поставкой из Афганистана в Европу после захвата радикалами власти в стране.

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Версия на азербайджанском языке "Taliban" Avropaya ilk dəfə mal ixrac edib

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