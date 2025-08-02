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Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциях

Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциях Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциальных тарифах на ввоз в обе страны некоторых видов сельскохозяйственной продукции, составляющей основной объем экспортных поставок.
Другие страны
2 августа 2025 г. 08:49
Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциях

Афганистан и Пакистан заключили соглашение о преференциальных тарифах на ввоз в обе страны некоторых видов сельскохозяйственной продукции, составляющей основной объем экспортных поставок.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на министерство торговли и промышленности Афганистана.

"Как сообщило посольство Афганистана в Пакистане, на минувшей неделе между министерствами торговли двух стран было подписано соглашение о преференциальной торговле", - говорится в сообщении.

В соглашении указано, что экспортные пошлины на афганский виноград, гранаты, яблоки и помидоры, поставляемые в Пакистан, а также импортные пошлины на пакистанские манго, кинноу (гибрид мандарина), бананы и картофель, ввозимые в Афганистан, были снижены с 60% до 27%.

В своем заявлении афганский минпромторг отметил, что имплементация этого соглашения является важным шагом на пути к увеличению объемов торговли, укреплению экономического сотрудничества и расширению доступа к рынкам для фермеров обеих стран.

Министерство призвало всех экспортеров эффективно использовать эту возможность и соответствующим образом оптимизировать свою экспортную деятельность. "Соглашение, вступившее в силу с первого августа, действует в течение одного года, с возможностью последующего пересмотра для включения дополнительных товаров в перечень продукции, подпадающей под преференциальные тарифы", - отмечает агентство Pajhwok.

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