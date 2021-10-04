Афганистан должен соседним странам за электроэнергию около $62 млн

Долг Афганистана за электроэнергию перед соседними странами составляет около 62 млн долларов США.

Долг Афганистана за электроэнергию перед соседними странами составляет около 62 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на заявление афганской энергетической корпорации DABS.

Отмечается, что корпорация разослала соседним странам-экспортерам, у которых покупает электроэнергию (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан и Иран), письма с обещаниями выплатить долг и просьбами не отключать электричество.

DABS также обратилась к Миссии ООН по содействию Афганистану с призывом помочь в погашении задолженности. В случае отказа в помощи компании придется "оказать давление на тех афганцев, кто не оплатил свои счета, даже если те не могут себе этого позволить".