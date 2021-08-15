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Афганистан будет переименован

Афганистан будет переименован После официального перехода власти в Афганистане к талибам страна, скорее всего, получит другое название.
Другие страны
15 августа 2021 г. 21:41
Афганистан будет переименован

После официального перехода власти в Афганистане к талибам страна, скорее всего, получит другое название.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости профессор дипломатической академии МИД России, вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров.

"Накануне захвата Кандагара ЦРУ предсказывало, что официальные власти президента Ашрафа Гани продержатся три месяца после этого. Я отвел им три недели. Теперь уже сегодня понятно, что Афганистан полностью под властью "Талибана". Понятно, что в самом скором времени мы услышим новое название этой страны, может быть, нечто вроде объединенного Халифата", - сказал Винокуров.

Он пояснил, что быстрый захват власти талибами стал результатом так называемой демократической миссии США.

Как передает Associated Press, талибы намерены провозгласить о создании Исламского эмирата Афганистан из президентского дворца в Кабуле. Именно так называлось государство, существовавшее с 1996 по 2001 год и контролировавшее большую часть Афганистана.

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Версия на азербайджанском языке Əfqanıstanın adı dəyişdiriləcək

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