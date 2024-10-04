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Аэропорты Тайваня возобновляют работу после тайфуна "Кратон"

Аэропорты Тайваня возобновляют работу после тайфуна "Кратон" Аэропорты, школы и предприятия Тайваня возобновляют работу после того, как ослабел обрушившийся на остров тайфун "Кратон".
Другие страны
4 октября 2024 г. 11:56
Аэропорты Тайваня возобновляют работу после тайфуна Кратон

Аэропорты, школы и предприятия Тайваня возобновляют работу после того, как ослабел обрушившийся на остров тайфун "Кратон".

Как передает Report, об этом сообщает АР.

Внутреннее авиасообщение, приостановленное на два дня, возобновлено. Бизнес и образовательные учреждения также вернулись к работе, за исключением города Гаосюн, восточного уезда Хуалянь и агломерации Тайбэя. Метеорологи предупреждают об угрозе ливней на северном побережье, а также в горах острова.

Жертвами тайфуна стали два человека, один числится пропавшим без вести.

3 октября "Кратон" достиг города Гаосюн на юго-западе Тайваня, он принес в регион проливные дожди. Скорость порывов ветра достигала 126 км/ч. Затем "Кратон" ослаб и утром 4 октября преобразовался в тропическую депрессию.

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