Аэропорты Тайваня возобновляют работу после тайфуна "Кратон"

Аэропорты, школы и предприятия Тайваня возобновляют работу после того, как ослабел обрушившийся на остров тайфун "Кратон".
Как передает Report, об этом сообщает АР.
Внутреннее авиасообщение, приостановленное на два дня, возобновлено. Бизнес и образовательные учреждения также вернулись к работе, за исключением города Гаосюн, восточного уезда Хуалянь и агломерации Тайбэя. Метеорологи предупреждают об угрозе ливней на северном побережье, а также в горах острова.
Жертвами тайфуна стали два человека, один числится пропавшим без вести.
3 октября "Кратон" достиг города Гаосюн на юго-западе Тайваня, он принес в регион проливные дожди. Скорость порывов ветра достигала 126 км/ч. Затем "Кратон" ослаб и утром 4 октября преобразовался в тропическую депрессию.