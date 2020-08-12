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Аэропорты Пекина объявили о закрытии 600 рейсов из-за ливней

Аэропорты Пекина объявили о закрытии 600 рейсов из-за ливней Накануне администрация китайской столицы объявила "желтый" (повышенный) уровень опасности
Другие страны
12 августа 2020 г. 10:38
Аэропорты Пекина объявили о закрытии 600 рейсов из-за ливней

Крупнейшие международные аэропорты Пекина Шоуду и Дасин сообщили в среду об отмене почти 600 рейсов из-за обрушившихся на город сильных ливней и грозы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные электронных табло воздушных гаваней.

Аэропорт Дасин отменил 246 входящих и исходящих рейсов. Согласно расписанию, воздушная гавань смогла обслужить только около 40% намеченных полетов, еще 44 были задержаны. В то же время аэропорт Шоуду отменил 349 рейсов, еще 130 - отложены.

Ожидается, что в городе выпадет в среднем от 40 до 80 мм осадков. В отдельных районах этот показатель превысит 200 мм. Непогода продлится в Пекине до утра четверга.

Накануне администрация китайской столицы объявила "желтый" (повышенный) уровень опасности в связи с надвигающимися на город мощными ливнями и советует жителям в ближайшие 48 часов проявлять повышенную бдительность. Власти также рекомендовали действующим в городе предприятиям ввести гибкий график, по возможности организовать работу сотрудников на дому.

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Версия на английском языке Beijing airports cancel 600 flights due to heavy rains

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