Аэропорты Латакии и Эль-Камышлы останутся закрытыми до 15 февраля

Аэропорты сирийских городов Латакия и Эль-Камышлы, закрывшиеся еще в начале декабря прошлого года, не будут принимать самолеты как минимум до 15 февраля.

Аэропорты сирийских городов Латакия и Эль-Камышлы, закрывшиеся еще в начале декабря прошлого года, не будут принимать самолеты как минимум до 15 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в диспетчерской службе района полетной информации "Дамаск".

"Все рейсы в аэропорты Латакии и Эль-Камышлы, а также все вылеты оттуда отменены до вечера 15 февраля", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что аэропорты были закрыты еще 8 декабря прошлого года на фоне ситуации в стране. Вместе с ними закрылись и крупнейшие аэропорты страны - Дамаск и Алеппо, а также прекратился транзит бортов через сирийское воздушное пространство в третьи страны. Позднее транзит восстановили, а с 7 января из Дамаска началось выполнение международных рейсов, причем как сирийскими, так и зарубежными перевозчиками.

Что же касается аэропорта Алеппо, то здесь в период до вечера 10 февраля сохраняется введенный ранее режим работы, подразумевающий прием и отправку самолетов только по специальным разрешениям от государственного контролирующего органа в области гражданской авиации.