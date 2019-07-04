​Аэропорт в Триполи заявил об авиаударе

Международный ливийский аэропорт Митига в столице Триполи заявил о прекращении авиасообщения из-за удара с воздуха, передаёт Report со ссылкой на РИА Новости.

"Авиасообщение в аэропорту Митига прекратилось в результате авиаудара по аэропорту, произошедшему недавно", - говорится в сообщении руководства аэропорта в Facebook.

В свою очередь, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари сообщил в Twitter, что авиация ЛНА уничтожила главный штаб управления беспилотными летательными аппаратами на авиабазе Митига.