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    Аэропорт в Триполи закрылся из-за вооруженных столкновений

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/  Из-за вспыхнувших столкновений между боевиками и местными жителями в столице Ливии закрыт единственный действующий международный аэропорт — Митига. Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya. 

    "Работа воздушного транспорта на ливийской столицей Триполи приостановлена, аэропорт Митига закрыт ", — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что вооруженный конфликт проходит в непосредственной близости от аэропорта.

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