Аэропорт в Триполи закрылся из-за вооруженных столкновений

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Из-за вспыхнувших столкновений между боевиками и местными жителями в столице Ливии закрыт единственный действующий международный аэропорт — Митига. Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

"Работа воздушного транспорта на ливийской столицей Триполи приостановлена, аэропорт Митига закрыт ", — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что вооруженный конфликт проходит в непосредственной близости от аэропорта.