​Аэропорт в Триполи закрыли после сообщений о возможном авиаударе

Международный аэропорт Митига в Триполи закрыт после сообщений о возможном авиаударе со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.
Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующую запись в воскресенье разместила администрация воздушной гавани в Facebook.
"Управление гражданской авиации закрывает воздушное пространство над аэропортом (Митига) до дальнейших распоряжений из соображений безопасности", - сказано в тексте. Отмечается, что здание аэропорта не пострадало.
News DepartmentАвтор новости