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Аэропорт в Триполи закрыли после сообщений о возможном авиаударе

​Аэропорт в Триполи закрыли после сообщений о возможном авиаударе
© AFP

Международный аэропорт Митига в Триполи закрыт после сообщений о возможном авиаударе со стороны Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующую запись в воскресенье разместила администрация воздушной гавани в Facebook.

"Управление гражданской авиации закрывает воздушное пространство над аэропортом (Митига) до дальнейших распоряжений из соображений безопасности", - сказано в тексте. Отмечается, что здание аэропорта не пострадало.

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