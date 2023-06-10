Аэропорт в Токио возобновил работу ВПП после столкновения самолетов на рулежной дорожке

Токийский аэропорт Ханэда в субботу возобновил работу взлетно-посадочной полосы после временного закрытия из-за столкновения двух самолетов во время маневрирования на рулежной дорожке.

Токийский аэропорт Ханэда в субботу возобновил работу взлетно-посадочной полосы после временного закрытия из-за столкновения двух самолетов во время маневрирования на рулежной дорожке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Инцидент произошел между самолетами компании Thai Airways и тайваньской Eva Airways, которые должны были вылетать в Бангкок и Тайбэй соответственно. Внутри них находились 460 пассажиров, никто не пострадал.

Согласно предварительным данным, самолет Thai Airways задел другой лайнер, стоящий на месте, крылом, когда проезжал по рулежной дорожке.

В результате инцидента вылеты рейсов из Ханэды задерживаются примерно на час.