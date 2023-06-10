О нас

Аэропорт в Токио возобновил работу ВПП после столкновения самолетов на рулежной дорожке

Аэропорт в Токио возобновил работу ВПП после столкновения самолетов на рулежной дорожке Токийский аэропорт Ханэда в субботу возобновил работу взлетно-посадочной полосы после временного закрытия из-за столкновения двух самолетов во время маневрирования на рулежной дорожке.
Другие страны
10 июня 2023 г. 09:56
Аэропорт в Токио возобновил работу ВПП после столкновения самолетов на рулежной дорожке

Токийский аэропорт Ханэда в субботу возобновил работу взлетно-посадочной полосы после временного закрытия из-за столкновения двух самолетов во время маневрирования на рулежной дорожке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Инцидент произошел между самолетами компании Thai Airways и тайваньской Eva Airways, которые должны были вылетать в Бангкок и Тайбэй соответственно. Внутри них находились 460 пассажиров, никто не пострадал.

Согласно предварительным данным, самолет Thai Airways задел другой лайнер, стоящий на месте, крылом, когда проезжал по рулежной дорожке.

В результате инцидента вылеты рейсов из Ханэды задерживаются примерно на час.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ
Али Асадов принял участие во встрече Совета глав правительств СНГ с президентом РФ
9 июня 2023 г. 21:02
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
МИД Азербайджана проинформировал Берлин о противоречивой позиции Армении в подходах к мирному процессу
9 июня 2023 г. 15:19
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
В Азербайджане сокращается срок освобождения от сертификации впервые принятых на работу учителей
9 июня 2023 г. 13:22
Названы подробности соглашения об обмене первичной информацией в рамках БТК
Названы подробности соглашения об обмене первичной информацией в рамках БТК
9 июня 2023 г. 13:19
Новый состав правительства Турции: надежды на позитивные перемены
Новый состав правительства Турции: надежды на позитивные перемены
9 июня 2023 г. 12:06
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47
Али Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
ФотоАли Асадов: Азербайджан предоставит абсолютные гарантии безопасности всем участникам и делегатам третьих Игр стран СНГ
8 июня 2023 г. 14:46
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
ГЭЦ Азербайджана меняет время начала экзаменов
6 июня 2023 г. 15:57
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции
6 июня 2023 г. 11:45
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
Генерал-губернатор Канады поздравила президента Ильхама Алиева
5 июня 2023 г. 21:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi