    Аэропорт в Нью-Джерси закрыли на полчаса из-за опасности пожара в диспетчерской вышке

    Другие страны
    • 23 марта, 2026
    • 17:20
    Аэропорт в Нью-Джерси закрыли на полчаса из-за опасности пожара в диспетчерской вышке

    В международном аэропорту Ньюарк Либерти, расположенном недалеко от Нью-Йорка, временно приостановили взлеты и посадки из-за запаха гари.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

    "Посадки и вылеты временно приостановлены в аэропорту Ньюарк Либерти в штате Нью-Джерси после того, как авиадиспетчеры покинули вышку из-за запаха гари, исходившего из лифта", - говорится в заявлении FAA.

    По данным FAA, ограничения на полеты действовали около 30 минут.

    Инцидент произошел уже после того, как самолет авиакомпании Air Canada Express столкнулся с пожарной машиной при посадке в аэропорту Ла Гуардиа.

    Reuters отмечает, что Авиационная система США сталкивается с хронической нехваткой авиадиспетчеров, а также отдельным дефицитом сотрудников Управления транспортной безопасности (TSA), вызванным частичной приостановкой работы правительства. Это приводит к задержкам, длинным очередям на досмотр и росту опасений по поводу безопасности в аэропортах по всей стране.

