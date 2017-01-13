Аэропорт в Дамаске подвергся ракетному обстрелу со стороны Израиля

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Военный аэропорт в окрестностях Дамаска подвергся ракетному обстрелу со стороны Израиля.
Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил агентство Синьхуа.
Ранее сообщалось, что рядом с аэропортом в районе Эль-Мезза прогремели несколько взрывов.
Сирийский телеканал Sama TV передает, что рядом с военным аэропортом упали израильские ракеты.
Сотрудник агентства Франс Пресс сообщает о пожаре, который виден в районе объекта.
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