Аэропорт в Дамаске подвергся ракетному обстрелу со стороны Израиля

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Военный аэропорт в окрестностях Дамаска подвергся ракетному обстрелу со стороны Израиля.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось, что рядом с аэропортом в районе Эль-Мезза прогремели несколько взрывов.

Сирийский телеканал Sama TV передает, что рядом с военным аэропортом упали израильские ракеты.

Сотрудник агентства Франс Пресс сообщает о пожаре, который виден в районе объекта.