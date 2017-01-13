 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Аэропорт в Дамаске подвергся ракетному обстрелу со стороны Израиля

    Рядом с военным аэропортом упали израильские ракеты

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Военный аэропорт в окрестностях Дамаска подвергся ракетному обстрелу со стороны Израиля.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобшил агентство Синьхуа.

    Ранее сообщалось, что рядом с аэропортом в районе Эль-Мезза прогремели несколько взрывов.

    Сирийский телеканал Sama TV передает, что рядом с военным аэропортом упали израильские ракеты.

    Сотрудник агентства Франс Пресс сообщает о пожаре, который виден в районе объекта.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi