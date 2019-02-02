Аэропорт в Австралии эвакуировали из-за "чрезвычайной ситуации"

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Пассажирский аэропорт Брисбен на востоке Австралии эвакуирован в связи с "чрезвычайной ситуацией", передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Полиция сообщает… о чрезвычайной ситуации в аэропорту Брисбен. Международный аэропорт был эвакуирован... Представителям общественности рекомендуется избегать международного аэропорта, где сейчас работает полиция", - говорится в сообщении полиции штата Квинсленд в Twitter.

По информации местных СМИ, в терминале аэропорта находится мужчина, вооруженный ножом, также существует угроза взрыва бомбы. На месте инцидента находятся машины скорой помощи.