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    Аэропорт в Австралии эвакуировали из-за "чрезвычайной ситуации"

    В терминале аэропорта Брисбен находится мужчина, вооруженный ножом, также существует угроза взрыва бомбы

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Пассажирский аэропорт Брисбен на востоке Австралии эвакуирован в связи с "чрезвычайной ситуацией", передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    "Полиция сообщает… о чрезвычайной ситуации в аэропорту Брисбен. Международный аэропорт был эвакуирован... Представителям общественности рекомендуется избегать международного аэропорта, где сейчас работает полиция", - говорится в сообщении полиции штата Квинсленд в Twitter.

    По информации местных СМИ, в терминале аэропорта находится мужчина, вооруженный ножом, также существует угроза взрыва бомбы. На месте инцидента находятся машины скорой помощи.

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