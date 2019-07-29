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Аэропорт Триполи возобновил работу после обстрела - ОБНОВЛЕНО

​Аэропорт Триполи возобновил работу после обстрела4274373

Международный аэропорт столицы Ливии Триполи возобновил прием и отправку рейсов после приостановки работы из-за обстрела.

Как передаёт Report, об этом говорится на официальной странице воздушной гавани в Facebook.

"Воздушное пространство Международного аэропорта Митиги открыто, авиакомпании начнут выполнять рейсы, запланированные на сегодня", - заявили в воздушной гавани.

***21:33

Международный аэропорт Митига столицы Ливии Триполи подвергся обстрелу в понедельник во время посадки пассажиров в самолет местной авиакомпании, совершавшей рейс в тунисский город Сфакс.

Как передаёт Report, об этом говорится в сообщении администрации аэропорта на официальной странице в сети Facebook.

"Обстрел привел к приостановке работы аэропорта", – говорится в сообщении. Воздушная гавань полностью прекратила прием и отправку рейсов.

Два рейса ливийской авиакомпании, прибывающие из Стамбула и Туниса, были перенаправлены в аэропорт ливийской Мисраты.

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