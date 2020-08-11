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Аэропорт столицы Колумбии возобновит работу с сентября

Аэропорт столицы Колумбии возобновит работу с сентября Аэропорт Эль-Дорадо столицы Колумбии, закрытый в конце марта в условиях пандемии, возобновит работу 1 сентября.
Другие страны
11 августа 2020 г. 04:57
Аэропорт столицы Колумбии возобновит работу с сентября

Аэропорт Эль-Дорадо столицы Колумбии, закрытый в конце марта в условиях пандемии, возобновит работу 1 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил колумбийский министр здравоохранения и социальной защиты Фернандо Руис во время выступления в Боготе.

"Вместе с мэром Боготы (Клаудией Лопес) мы решили назначить на 1 сентября первый пробный маршрут, который свяжет столицу с городом с низким уровнем заболеваемости. Им может стать Картахена или Барранкилья", - заявил Руис, выступление которого транслировалось в Twitter администрации президента страны.

Министр уточнил, что полеты будут проходить при соблюдении всех установленных мер биобезопасности.

Напомним, что внутреннее авиационное сообщение в Колумбии возобновилось 21 июля, однако самолеты летают только между городами Букараманга и Кукута.

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