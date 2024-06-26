Аэропорт Сеула отложил рейсы из-за шаров с мусором

Международный аэропорт Инчхон - главная воздушная гавань южнокорейской столицы - приостановил или отложил выполнение международных и внутренних рейсов из-за воздушных шаров с мусором из КНДР.

Международный аэропорт Инчхон - главная воздушная гавань южнокорейской столицы - приостановил или отложил выполнение международных и внутренних рейсов из-за воздушных шаров с мусором из КНДР.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

По его данным, взлет и посадка самолетов были отложены или приостановлены 26 июня в период с 1:46 по 4:44 по местному времени (20:46 - 23:44 25 июня по бакинскому времени). Такое решение было принято из-за опасений, что воздушные шары могут попасть в двигатели самолетов. Авиарейсы начали выполняться по обычному расписанию с 07:00 по местному времени (02:00 по бакинскому времени).