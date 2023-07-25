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Аэропорт Палермо на Сицилии закрыли из-за лесного пожара

Аэропорт Палермо на Сицилии закрыли из-за лесного пожара Аэропорт Палермо, административного центра острова Сицилия, закрыт по крайней мере до полудня из-за разрастающегося пожара, вызванного сильной жарой.
Другие страны
25 июля 2023 г. 11:08
Аэропорт Палермо на Сицилии закрыли из-за лесного пожара

Аэропорт Палермо, административного центра острова Сицилия, закрыт по крайней мере до полудня из-за разрастающегося пожара, вызванного сильной жарой.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник агентство ANSA.

Возгорание началось в зеленой полосе на холме вблизи аэропорта, пламя подошло вплотную к постройкам и взлетной полосе.

Пока сообщается о восьми отмененных рейсах.

Как уточняет местное отделение Департамента гражданской защиты, возгорания есть и в других районах города. Так, один из пожаров грозит одной из местных больниц. Из-за распространяющегося огня перекрыты отдельные участки местных дорог.

Одновременно на северные части Италии, Милан и его окрестности минувшей ночью обрушилась мощная волна ливней и гроз, приведшая к ущербу, падению десятков деревьев. 16-летняя девушка погибла, раздавленная упавшим деревом, в лагере скаутов под Брешией.

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