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Аэропорт острова Пальма приостановил работу

Аэропорт острова Пальма приостановил работу Аэропорт на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), где извергается вулкан, приостановил работу. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Twitter оператор аэропортов Испании.
Другие страны
20 ноября 2021 г. 16:40
Аэропорт острова Пальма приостановил работу

Аэропорт на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), где извергается вулкан, приостановил работу. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Twitter оператор аэропортов Испании.

По его информации, "аэропорт Пальмы не работает из-за скопления пепла". Это уже не первый раз, когда происходит аналогичная ситуация.

Остальные аэропорты Канарских островов функционируют в штатном режиме.

19 сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили свыше 2,5 тыс. зданий. Ранее из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тыс. человек.

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