Аэропорт острова Пальма приостановил работу

Аэропорт на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), где извергается вулкан, приостановил работу. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Twitter оператор аэропортов Испании.

Аэропорт на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), где извергается вулкан, приостановил работу. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Twitter оператор аэропортов Испании.

По его информации, "аэропорт Пальмы не работает из-за скопления пепла". Это уже не первый раз, когда происходит аналогичная ситуация.

Остальные аэропорты Канарских островов функционируют в штатном режиме.

19 сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы разрушили свыше 2,5 тыс. зданий. Ранее из соображений безопасности на острове уже были эвакуированы около 7 тыс. человек.