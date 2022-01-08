Аэропорт Нур-Султана возобновил работу

Аэропорт столицы Казахстана в пятницу возобновил работу.

Аэропорт столицы Казахстана в пятницу возобновил работу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, охрана аэропорта усилена.

В аэропорту представители национального авиаперевозчика Казахстана Air Astana рассказали корреспонденту ТАСС, что воздушная гавань открылась в пятницу около 14:00 по местному времени (12:00, бакинское время). На въезде на территорию аэропорта установлен военный блокпост, однако въезжающие автомобили не досматривают. При входе в аэропорт граждан просят предъявить билеты или служебные удостоверения, дающие основания на вход. Провожающих не пропускают, однако сотрудники службы безопасности не проявляют внешней строгости. Досмотр граждан проводится тщательно, но довольно быстро. Помимо сотрудников полиции, в аэропорту находятся несколько военных, а также кинологи.

Залы прилета не работают, так как нет прибывающих в Нур-Султан рейсов. В аэропорту работают кафе и магазины. Один из самых популярных здесь объектов - банкомат, в который выстроилась очередь, так как в Казахстане по-прежнему всюду принимаются только наличные деньги. Попасть в аэропорт можно довольно быстро, за полчаса из центра столицы на автобусе, который курсирует с минимальным интервалом.

Напомним, что 5 января аэропорт "Нурсултан Назарбаев" отменил поздние рейсы из-за введенного в городе комендантского часа.