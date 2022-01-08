О нас
Report Georgia
Аудио новости

Аэропорт Нур-Султана возобновил работу

Аэропорт Нур-Султана возобновил работу Аэропорт столицы Казахстана в пятницу возобновил работу.
Другие страны
8 января 2022 г. 03:48
Аэропорт Нур-Султана возобновил работу

Аэропорт столицы Казахстана в пятницу возобновил работу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, охрана аэропорта усилена.

В аэропорту представители национального авиаперевозчика Казахстана Air Astana рассказали корреспонденту ТАСС, что воздушная гавань открылась в пятницу около 14:00 по местному времени (12:00, бакинское время). На въезде на территорию аэропорта установлен военный блокпост, однако въезжающие автомобили не досматривают. При входе в аэропорт граждан просят предъявить билеты или служебные удостоверения, дающие основания на вход. Провожающих не пропускают, однако сотрудники службы безопасности не проявляют внешней строгости. Досмотр граждан проводится тщательно, но довольно быстро. Помимо сотрудников полиции, в аэропорту находятся несколько военных, а также кинологи.

Залы прилета не работают, так как нет прибывающих в Нур-Султан рейсов. В аэропорту работают кафе и магазины. Один из самых популярных здесь объектов - банкомат, в который выстроилась очередь, так как в Казахстане по-прежнему всюду принимаются только наличные деньги. Попасть в аэропорт можно довольно быстро, за полчаса из центра столицы на автобусе, который курсирует с минимальным интервалом.

Напомним, что 5 января аэропорт "Нурсултан Назарбаев" отменил поздние рейсы из-за введенного в городе комендантского часа.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanda Nur-Sultan aeroportu fəaliyyətini bərpa edib

Экслюзивные новости

Aztelecom открыл филиал в Шуше
Aztelecom открыл филиал в Шуше
6 января 2022 г. 17:04
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
6 января 2022 г. 14:08
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
6 января 2022 г. 11:51
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
6 января 2022 г. 10:47
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
5 января 2022 г. 14:17
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
5 января 2022 г. 11:13
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
31 декабря 2021 г. 16:37
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
30 декабря 2021 г. 17:48
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi